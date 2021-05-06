4000 وفاة و400 ألف إصابة بكورونا في الهند خلال 24 ساعة

سجلت الهند عددا قياسيا جديدا من الوفيات بفيروس كورونا، بلغ نحو 4 آلاف، ومن الإصابات الجديدة بلغ 412 ألفا، خلال 24 ساعة، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس.

وتكشف أرقام وزارة الصحة عن أنّ عدد الوفيات بلغ 3980 حالة وعدد الإصابات وصل إلى 412 ألفا و262 في الساعات الـ24 الأخيرة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوباء في الهند إلى 230 ألفا و168 وفاة، بينما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 21.1 مليون في الهند منذ بداية وباء كوفيد-19.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، أنّ 11 مصابا بفيروس كورونا المستجد، لقوا حتفهم، بسبب انخفاض الضغط في خط الأكسجين فجأة في مستشفى كلية طبية حكومية في بلدة تشينجالبت بجنوب الهند ليلة الأربعاء، ربما بسبب خلل في الصمام.

ونقلت الصحيفة الهندية عن سلطات المستشفى قولها إنّها أصلحت خط الأنابيب الأسبوع الماضي، لكن استهلاك الأكسجين تضاعف منذ ذلك الحين.

وقال مسؤول حكومي هندي إنّ الطلب على أكسجين المستشفيات زاد 7 مرات منذ الشهر الماضي، بينما تسارع الهند لإنشاء محطات أكسجين كبيرة، وصهاريج نقل مبردة، وأسطوانات، وأكسجين سائل.

ومعظم المستشفيات في الهند غير مجهزة بمصانع مستقلة تولد الأكسجين مباشرة للمرضى، ونتيجة لذلك، تعتمد المستشفيات عادةً على الأكسجين السائل، والذي يمكن تخزينه في أسطوانات ونقله في صهاريج مبردة.

وفي خضم موجة الزيادة في الإصابات، فالإمدادات في الأماكن التي تضررت بشدة مثل العاصمة نيودلهي تعاني من عجز شديد يصل لمرحلة الخطر.

وقال وزير الصحة الهندي، هارش فاردان، إنّ الهند لديها ما يكفي من الأكسجين السائل لكنها تواجه صعوبات في القدرة على نقله. ويتم إنتاج معظم الأكسجين في الأجزاء الشرقية من الهند بينما زاد الطلب في الأجزاء الشمالية والغربية.

واجتاحت موجة ثانية مميتة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد أرجاء الهند في الأسابيع القليلة الماضية، ما أدى إلى نقص في أسرة المستشفيات والأكسجين للمرضى.