مصر للطيران تسير 68 رحلة جوية لنقل 4 آلاف راكب غدا

تسير مصر للطيران غدا، 68 رحلة جوية بمعدل 51 رحلة دولية إلى بغداد، لاجوس، دوالا، الدوحة، لارناكا، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، أسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أثينا، أبوظبي، جوبا، بودابيست، برلين، ميونخ، دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، إربيل.

وتسير الشركة 15 رحلة داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتي شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3979 راكبا.