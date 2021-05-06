«مصر للطيران» تخصص تذاكر مجانية وتخفيضات لعملائها في عيدها الـ89

تحتفل الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بعيدها الـ89، حيث تستعرض «الوطن»، في سطور أبرز الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بنحو:

1- أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران كعادتها السنوية في هذه المناسبة، الاحتفال مع عملائها من خلال منحهم عدد من العروض التنافسية والتذاكر المجانية وغيرها من مظاهر الاحتفال بعيد مصر للطيران الـ89.

2 - أعلنت مصر للطيران، عن منح تخفيض 50% للسفر من جمهورية مصر العربية إلى جميع خطوط شبكة مصر للطيران الدولية وذلك عند شراء التذاكر أيام 6 و 7 و 8 مايو الحالي على أن يكون السفر حتى 1 يوليو للذهاب والعودة حتى 31 أكتوبر 2021.

3 - منحت الشركة، عملائها المسافرين يوم 7 مايو تخفيضات تصل إلى 50 % على العديد من منتجات الأسواق الحرة بمطار القاهرة.

4 - أعلنت مصر للطيران أنها ستفاجئ عملائها بالعديد من المفاجآت التي سيتم الإعلان عنها للمسافرين على رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة يوم 7 مايو.

5 - أعلنت الشركة إطلاق عدد من الأنشطة بالمطارات التي تطير منها مصر للطيران حول العالم أيام 6 و7 مايو وذلك من خلال منح تذاكر وخدمات سفر مجانية لعملائها المسافرين خلال هذه الفترة.

يذكر أن الملك فؤاد الأول أصدر مرسوما ملكيا بإنشاء شركة مساهمة مصرية باسم مصر للطيران في السابع من مايو عام 1932 وبدأت نشاطها بالتدريب والنزهات الجوية تحت اسم الخطوط الهوائية المصرية MISR Airwork.