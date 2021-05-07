بنك المعرفة يتيح للمعلمين أدوات للمراجعة النهائية مع الطلاب

كشف بنك المعرفة المصري الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمختلف الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، عن أنه يمكن لجميع المعلمين استغلال مصادر «نجوى ليمتد» في المراجعة مع الطلاب قبل الامتحانات النهائية.

وأكد بنك المعرفة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يُمكن للمعلمين الاستفادة من بنك الأسئلة فى كافة الدروس خلال تمارينهم على نظام الامتحانات الجديد.

رابط دخول المعلمين على محتوى نجوى ليمتد

وأشار البنك إلى أنه من أجل معرفة المزيد حول محتوى نجوى ليمتد من خلال منصة إدارة التعلم «LMS» الموجودة على موقع بنك المعرفة المصري، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الضغط على الرابط التالي.

وكان بنك المعرفة التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه يمكن للمعلمين وأولياء الأمور التعرف على عالم واسع من المعرفة لكل من رياض الأطفال وابتدائي، الموجود في «مدرسة بريتانيكا» من خلال ورشة بريتانيكا على موقع بنك المعرفة المصري، وذلك في يوم الأحد الموافق 9 مايو في تمام الساعة 10 مساء، حيث يمكن التسجيل في ورشة العمل التي تناقش هذا الأمر من خلال الضغط على الرابط التالي.

ولفت إلى أنه يمكن للمعلمين أن يتعرفوا على كيفية استخدام مصادر بريتانيكا من أجل المساعدة على تحضير الدروس من خلال التسجيل في ورشة عمل بريتانيكا الموجودة على موقع بنك المعرفة المصري، يوم الاثنين الموافق 24 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، حيث يمكن لكافة المعلمين التسجيل في هذه الورشة من خلال الضغط على الرابط التالي.

وأكد بنك المعرفة أنه يمكن التسجيل حاليا، حيث سيتم إرسال رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني الذي تم التسجيل به في الورشة.