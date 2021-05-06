القبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي

أمر النائب العام القطري، اليوم، بالقبض على وزير المالية، علي شريف العمادي، في اتهامات تتعلق استغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام.

وذكر بيان لمكتب النائب العام، إنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، حسبما نقلت العربية نت.

وأمر النائب العام، بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكان وزير المالية القطري، قد تولى منصبه منذ عام 2013، وهو يرأس مجلس إدارة مركز قطر للمال، وعضو وأمين عام المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى رئاسته مجلس إدارة بنك قطر الوطني وشركة الديار القطرية.

ويشغل وزير المالية القطري عدة مناصب أخرى، تشمل منصب رئيس المجلس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أوريدو، وعضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.