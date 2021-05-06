محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جثمان الراحل مدحت فقوسة

شارك اللواء عادل الغصبان محافظ بورسعيد، أهالي المحافظة، اليوم الخميس، في تشييع جثمان الكابتن مدحت فقوسة، نجم النادي المصري البورسعيدي الأسبق، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في شارع 23 يوليو، والذي توفى عن عمر يناهز 75 عامًا متأثرا بفيروس كورونا المسجد.

ووجه محافظ بورسعيد خالص العزاء لجموع محبي الراحل الكبير ببورسعيد ومصر ولأسرته، مشيدا بمشوار العطاء المخلص لفقوسة والذي امتد لخمسة عقود متوالية كان فيها نموذجا مكتملا للروح والقيم الرياضية والكفاءة الكروية الكبيرة، حيث نجح في قيادة الفريق الأول بالمصري للتأهل لنهائي كأس مصر بموسم 88 - 89 وقاد المنتخب العسكري الوطني للفوز ببطولة العالم العسكرية بالمغرب 1993.

وقال المحافظ إن الكابتن مدحت فقوسة كان نموذجا للبورسعيدي المعتز بانتمائه للمدينة الباسلة الساعي لرفع اسمها في جميع الأندية التي لعب لها خلال تجاربه بأندية الطيران والأهلي والكويت، وظل الابن البار للنادي المصري حتى وافته المنية.

شارك في جنازة الفقيد حسن عمار عضو مجلس النواب ببورسعيد، وعدد من قيادات النادي المصري ومشجعيه، والدكتور محمد سعد.

يذكر أن فقوسة رحل عن دنيانا بعد صراع مع السرطان سنوات وإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز الـ75 عامًا وهو أحد الرموز التاريخية للنادي المصري والمدير الفني لمنتخب مصر العسكري الحاصل على بطولة العالم التي أقيمت بالمغرب عام 1993.

ولد الكابتن مدحت فقوسة في بورسعيد في الأول من أبريل عام 1946 لعائلة من أعرق عائلات بورسعيد ، فجده لأبيه هو عوض بك فقوسة أحد أهم أعيان بورسعيد، وهو وأحد من الرعيل الأول للأباء المؤسسين للنادي المصري في 18 مارس 1920، ووالده هو الكابتن سيد فقوسة أحد أهم نجوم المصري خلال نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات.