الصحة: إقبال كبير على لقاح كورونا بعد أزمة الهند

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي في وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بتدشين مراكز تطعيم عملاقة لتحصين المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبدالفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مركز التطعيم في أرض المعارض يحتوي على 96 عيادة وفرق طبية مجهزة وقدرتها الاستيعابية ستبلغ 10 آلاف مواطن في اليوم الواحد.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي في وزارة الصحة، المواطنين الحصول على التطعيم، لافتًا إلى أن المواطنون يقبلون على التطعيم، وبعد تفشي أعداد الإصابات بصورة كبيرة في الهند شعر المواطنون بأن فيروس كورونا مازال موجودا.

وتابع الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي في وزارة الصحة، أن مصر نوعت مصادر الحصول على اللقاحات، فلديها لقاحات سينوفارم وأسترازينيكا وجرى التعاقد على لقاح سبوتنيك v، كما أن الشهر القادم سيشهد تصنيع مصر جرعات من لقاح سينوفاك الصيني.

وحول الأولويات في تلقي التطعيم، أوضح محمد عبدالفتاح، أن هذه الفئات هي الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ثم المتعاملين مع أعداد كبيرة من الجمهور مثل العاملين في قطاع السياحة والمرشدين السياحيين والعاملين في البنوك.

وأشار، إلى أن موقع تسجيل طلبات الحصول على لقاحات كورونا التابع لوزارة الصحة مفتوح لجميع من يرغب في الحصول على لقاحات كورونا وذلك على ضوء توافر جرعات كبيرة ستصل خلال الفترة المقبلة.