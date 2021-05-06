«الإدارة المحلية بالتنسيقية» تضع 8 حلول لمواجهة زيادة إصابات كورونا

قدمت لجنة الإدارة المحلية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة بحثية حول إيجابيات وسلبيات الغلق المبكر للمتاجر، في ظل انتشار وباء كورونا على القطاعات المختلفة في الدولة.

أوضحت الورقة، أن غلق المتاجر يؤدي إلى خفض عدد الإصابات اليومية بفيروس كوفيد 19، بالإضافة لعدد من الإيجابيات، منها مساعدة جهاز المحليات على استكمال المشروعات المفتوحة، والحد من التلوث.

ولكن في الوقت ذاته كشفت الورقة، عن أن قرارات الغلق أو اعتماد حظر التجوال لفترات طويلة، قد يؤدي لبعض السلبيات، أبرزها قطع مورد العيش للعمالة المؤقتة اليومية، وزيادة التكاليف على الموازنة العامة للدولة، فطبقا للمجلس القومي للأجور، تقدم 6 ملايين شخص للحصول على الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة.

وأشارت الورقة، إلى الخسائر الاقتصادية للقطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة والطيران.

وتوصلت الورقة، إلى أنه مع ازدياد أعداد الإصابات، فإن الحل الأمثل هو تطبيق الإغلاق الجزئي عن طريق بعض المحاور منها:

1- إغلاق محافظات بعينها على حسب وتيرة زيادة الأعداد بكل محافظة.

2- التركيز على المحافظات السياحية في عمليات محاصرة المرض ومنها، جنوب سيناء والأقصر وأسوان والجيزة.

3- إجراء مسحات إجبارية لجميع المسافرين، سواء المغادرين أو القادمين بالمطارات.

4- تفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة.

5- تقليل التكدسات بالمصالح الحكومية والتوعية بالطرق الإلكترونية للتعامل معها.

6- تطبيق فعلي لعملية الدراسة عن بعد بداية من تدريب المدرسين إلى وضع برامج مخصصة لكل المراحل.

7- وضع خطة قومية لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وإعلانها في مؤتمر صحفي عالمي، سيؤثر بشكل كبير على حجم السياحة القادمة.

8- زيادة التركيز على الوسائل الإعلامية في نشر التوعية الدائمة، ومخاطر الإصابة، وكيفية التعامل معها، بما في ذلك بروتوكول العزل المنزلي.