السكة الحديد تقرر تعديل وإيقاف 28 رحلة قطار بعد عيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة السكة الحديد، وقف وتعديل بعض رحلات القطارات بشكل مؤقت، اعتبارا من يوم 21 مايو الجاري، وعدها 28 رحلة قطار، وذلك لتنفيذ بعض مشروعات التطوير على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، موضحة أن تعديل ووقف الرحلات سيكون عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وقالت هيئة السكة الحديد، إنه سيجري إيقاف تشغيل وتعديل بعض القطارات على الوجه البحري، وعددها 14 قطارا، اعتبارا من يوم 21 مايو، وهما قطارات 1152 و1153 و1156 و1157 و1202 و133 و1204 وتعديل مواعيد بعض القطارات على الوجه البحري، اعتبارا من يوم 23 مايو، وهى قطارات 36 و35 و1203 و949 و936 و2008 و1008.

وأوضحت السكة الحديد، أنه سيجري وقف وتعديل بعض الرحلات على الوجه القبلي، اعتبارا من يوم 21 مايو الجاري، وعددها 10 قطارات، وهي 166 و167 و1187 و1188 و1005 و832 و776 و777 و706 و711، على أن يتم تعديل مواعيد بعض القطارات اعتبارا من يوم 23 من نفس الشهر، وعددها 4 قطارات، وهي 162 و81 و 718 و1007، وسيكون التعديل وتوقف هذه الرحلات على الوجهين القبلي والبحرى بشكل مؤقت.

وقال المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن جميع رحلات العيد ستكون منتظمة ومستمرة ولا يوجد أى توقف لرحلات عيد الفطر، موضحا أن الهيئة تواصل عملها الجاد من أجل تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، مؤكداً أن الهيئة تسير بخطوات ثابتة لتقليل حوادث القطارات.

وأوضح أبو المكارم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على ضرورة الإلتزام الكامل بتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأى راكب بإستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، منوهاً إلى أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، تخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل إنطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.