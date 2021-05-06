غلوش يشيد بـ«رمضان»: ذكاء منه إقناع أحمد سعد في الظهور مع سمية الخشاب 

حل الكاتب والناقد عبدالله غلوش، ضيفًا على برنامج «كأس إنرجي للدراما»، على راديو إينرجي، للتعليق على نسب تصويت الجمهور للمسلسلات الرمضانية المختلفة.

وقال غلوش في تصريحاته: «إن مسلسل بين السما والأرض من المسلسلات الجيدة التي تم تقديمها خلال هذا الموسم»، وهناك مشكلة في «قصر النيل»، تكمن في أن هناك تصاعدا في الأحداث بشكل كبير يحدث في حلقة واحدة، بينما ظل المسلسل 3 حلقات بدون أي تطور، ولكنه مسلسل راقي، والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، قدم عملا هائلا في كل تفاصيله، وأعتقد أن تقديم 15 حلقة منه فقط كان سيكون أفضل، كما إنه لا يحتاج لزحمة السباق الرمضاني».

وبالحديث عن مسلسل «ضد الكسر»، قال غلوش: «أشعر بالإحباط من المسلسل على الرغم من بعد الأدوار الجيدة، ولكن إيقاع المسلسل أمر يشعر بالضيق»، وعن مسلسل «القاهرة كابول»: المسلسل في بدايته كان جيدا، وكان حديث مصر والسوشيال ميديا، ولكن فيما بعد أصبحت حلقاته تشبه بعضها البعض».

وعن مسلسل «نسل الأغراب»، قال: «المسلسل في النصف الثاني من عرضه أصبح هناك تطورا ملحوظا، كما أن أمير كرارة قدم أفضل أدواره بعد كلبش والاختيار».

وعن مسلسل «موسى»، قال: «المسلسل أصبح به أحداث جديدة ومتطورة وهناك نجوم قدموا أدوارا جيدة، مثل هبة مجدي وصبري فواز»، وصرح غلوش: بأن ذكاء محمد رمضان جعله قادرا على إقناع أحمد سعد في الظهور داخل العمل، خاصة في مشهد زفافه على حلاوتهم، الدور الذي تقوم به سمية الخشاب طليقة أحمد سعد السابقة».

ومسلسل «اللي ملوش كبير»، قال: «ياسمين عبدالعزيز عاملة دور حلو جدا، بجانب ذلك لا يمكن إخفاء إعجابي بشخصية الخديوي الذي يقدمها أحمد العوضي، خاصة أنه اشتغل على تسويق الشخصية بشكل جيد».

وأشاد الكاتب الصحفي عبدالله غلوش، بمسلسل «النمر» بطولة محمد إمام، قائلًا: «مسلسل النمر مفيهوش فذلكة كتير.. شايفه من المسلسلات الحلوة والدويتو بين بيومي فؤاد ومحمد رياض عاجبني جدا.. وهنا الزاهد في تطور دايما».

وبالحديث عن مسلسل «كوفيد 25» للفنان يوسف الشريف، أوضح: «يوسف الشريف شاطر وبيقدر يقدم أعمال تعجب جمهوره كوفيد 25، مسلي وإيقاعه سريع ومش فارق معايا الكلام عن أنه ممكن يكون متاخد عن عمل أجنبي».