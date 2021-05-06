غلوش يشيد بـ«رمضان»: ذكاء منه إقناع أحمد سعد في الظهور مع سمية الخشاب 

غلوش يشيد بـ«رمضان»: ذكاء منه إقناع أحمد سعد في الظهور مع سمية الخشاب
كتب:
أحمد عبدالفتاح
09:21 م | الخميس 06 مايو 2021
مشهد من مسلسل القاهرة كابول
حل الكاتب والناقد عبدالله غلوش، ضيفًا على برنامج «كأس إنرجي للدراما»، على راديو إينرجي، للتعليق على نسب تصويت الجمهور للمسلسلات الرمضانية المختلفة.
وقال غلوش في تصريحاته: «إن مسلسل بين السما والأرض من المسلسلات الجيدة التي تم تقديمها خلال هذا الموسم»، وهناك مشكلة في «قصر النيل»، تكمن في أن هناك تصاعدا في الأحداث بشكل كبير يحدث في حلقة واحدة، بينما ظل المسلسل 3 حلقات بدون أي تطور، ولكنه مسلسل راقي، والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، قدم عملا هائلا في كل تفاصيله، وأعتقد أن تقديم 15 حلقة منه فقط كان سيكون أفضل، كما إنه لا يحتاج لزحمة السباق الرمضاني».
وبالحديث عن مسلسل «ضد الكسر»، قال غلوش: «أشعر بالإحباط من المسلسل على الرغم من بعد الأدوار الجيدة، ولكن إيقاع المسلسل أمر يشعر بالضيق»، وعن مسلسل «القاهرة كابول»: المسلسل في بدايته كان جيدا، وكان حديث مصر والسوشيال ميديا، ولكن فيما بعد أصبحت حلقاته تشبه بعضها البعض».
وعن مسلسل «نسل الأغراب»، قال: «المسلسل في النصف الثاني من عرضه أصبح هناك تطورا ملحوظا، كما أن أمير كرارة قدم أفضل أدواره بعد كلبش والاختيار».
وعن مسلسل «موسى»، قال: «المسلسل أصبح به أحداث جديدة ومتطورة وهناك نجوم قدموا أدوارا جيدة، مثل هبة مجدي وصبري فواز»، وصرح غلوش: بأن ذكاء محمد رمضان جعله قادرا على إقناع أحمد سعد في الظهور داخل العمل، خاصة في مشهد زفافه على حلاوتهم، الدور الذي تقوم به سمية الخشاب طليقة أحمد سعد السابقة».
ومسلسل «اللي ملوش كبير»، قال: «ياسمين عبدالعزيز عاملة دور حلو جدا، بجانب ذلك لا يمكن إخفاء إعجابي بشخصية الخديوي الذي يقدمها أحمد العوضي، خاصة أنه اشتغل على تسويق الشخصية بشكل جيد».
وأشاد الكاتب الصحفي عبدالله غلوش، بمسلسل «النمر» بطولة محمد إمام، قائلًا: «مسلسل النمر مفيهوش فذلكة كتير.. شايفه من المسلسلات الحلوة والدويتو بين بيومي فؤاد ومحمد رياض عاجبني جدا.. وهنا الزاهد في تطور دايما».
وبالحديث عن مسلسل «كوفيد 25» للفنان يوسف الشريف، أوضح: «يوسف الشريف شاطر وبيقدر يقدم أعمال تعجب جمهوره كوفيد 25، مسلي وإيقاعه سريع ومش فارق معايا الكلام عن أنه ممكن يكون متاخد عن عمل أجنبي».