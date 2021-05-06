حتى الروبوت بيحفل.. 5 ملاحظات من حلقة مروان محسن مع رامز جلال «فيديو»

وقع مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، ضحية لحلقة اليوم من برنامج «رامز عقله طار»، أحد نسخ برامج الفنان رامز جلال مع عالم المقالب، والمذاع حلقاته عبر شاشة «mbc مصر».

وخلال تلك الحلقة، تبينت بعض الملاحظات، نستعرضها في السطور التالية:

الروبوت يشترك في حفلة السخرية

اعتدنا من الروبوت الذي يظهر إلى جوار رامز جلال، خلال مشاهد الحلقة الأولى، أن يثبت معرفته بضحية الحلقة أو يؤكد أنه لا يعرف هوية تلك الضحية، لكن أن يشارك مع رامز في حفلة السخرية والتحفيل التي أطلقها بحق مهاجم الأهلي منذ اللحظة الأولى، هذا كان الجديد من الروبوت، الذي أخبر رامز أن آخر هدف سجله مروان محسن، كان روبوتا صغيرا.

بيوقع واقف

كل ضحايا البرنامج تساقطوا من على لعبة الثور بشكل كوميدي، لكن هذا لم يحدث مع مهاجم الأهلي، فقد ثبت لفترة ليست بالقصيرة على ظهر الثور مقارنة بباقي ضحايا البرنامج، وعند سقوطه «وقع واقف»، ونجح في الحفاظ على توزانه وسقط واقفا على قدميه.

السخرية من ملابس سارة مراد تعود

وبعد أن نجت الإعلامية سارة مراد خلال حلقة أمس، من تعليقات رامز جلال الساخرة بشأن إطلالتها، عاد من جديد ليسخر من ملابسها وما ترتديه خلال حلقة اليوم مع مروان محسن.

علقة جديدة

ردود أفعال غالبية ضحايا البرنامج هذا الموسم جاءت هادية دون محاولة استباك مع رامز جلال، باستثناء عدد قليل من الضحايا في مقدمتهم الفنانة ويزو بطلة عروض «مسرح مصر»، التي لقنت رامز علقة كبيرة بعد أن كشف عن هويته لها في النهاية الحلقة، وهو ما حاول مروان محسن أن يفعله كذلك حيث اشتبك مع رامز وقفز به إلى حمام السباحة، بعد أن حاول ضربه.

المهاجم زي صانع الألعاب

وبعدما كان محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، أول ضحايا البرنامج، الذي ترخج حلقته دون أي صافرات تشويش «التيتت»، حاليا مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، هو أخر الضحايا حتى الآن، التي تخرج حلقته أيضا بدون أي «تيتت».