بعد اكتشاف المقلب.. مروان محسن يضرب رامز بقوة ويقفز به لحمام السباحة

تعدى مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، ضحية حلقة اليوم، من برنامج المقالب «رامز عقله طار»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، ويقدمه الفنان رامز جلال، بالضرب على رامز، بعدما اكتشف المقلب الذي نفذه ضده.

وفور خلع رامز جلال، قناع «بهجان»، الرجل الهندي الذي كان يتقمص شخصيته، ويجلس إلى جانب مروان في لعبة الكبسولة قبل القفز إلى حمام السباحة، قال له: «أنا أهلاوي حبيبك، بعد الحلقة، النحس هيتفك».

واعتدى مروان محسن على رامز بالضرب، وقفز به إلى حمام السباحة مرة أخرى، ورد رامز عليه وسأله عن زميله في النادي الأهلي الذي يتمنى أن يتكرر هذا الموقف معه، ليرد قائلا: «جونيور أجاي، وهو خواف جدا».

برنامج «رامز عقله طار»، يعرض يوميا على شاشة «إم بي سي مصر» عقب أذان المغرب، ويستضيف رامز جلال، من خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكرة.

ومن ضحايا الحلقات السابقة بالبرنامج الفنان أحمد سعد، اللاعب رمضان صبحي، الراقصة لورديانا ومغني المهرجانات حمو بيكا، الفنانة دينا محسن «ويزو»، الفنانة ريم مصطفى، النجم الكوميدي محمد هنيدي، الفنان السوري معتصم النهار، الفنان محمد عبدالرحمن «توتا»، الفنانة ملك قورة، الفنان أحمد مالك، الفنانة سمية الخشاب.