ترتيب السيارات الملاكي المجمعة محليا الأكثر مبيعا بالربع الأول من 2021

سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي (المحلية) ارتفاعا وانخفاضا ملحوظين، في العديد من العلامات التجارية داخل السوق المصري خلال الربع الأول من العام 2021، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وتبرز السطور التالية ترتيب السيارات الملاكي المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا خلال الشهور الثلاثة الأولى للعام الجاري، ضمن قائمة تضم اكثر من 10 علامات تجارية للسيارات المحلية، وترتيب معدل المبيعات الخاص بكل علامة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال الربع الأول من العام الماضي 2020.

- نيسان، في الترتيب الأول بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 4760 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات 2020 حيث سجلت عدد 3244 سيارة.

- شيري، في الترتيب الثاني بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 2538 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 2094 سيارة.

- هيونداي، في الترتيب الثالث بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 2443 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات العام الماضي 2020 حيث سجلت عدد 1399 سيارة.

- بي واي دي، في الترتيب الرابع بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 1545 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 1266 سيارة.

- شيفروليه، في الترتيب الخامس بانخفاض في معدل المبيعات بعدد 1325 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات عام 2020 حيث سجلت عدد1822 سيارة.

- لادا، في الترتيب السادس بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 721 سيارة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال عام 2020 حيث سجلت عدد 475 سيارة.

- تويوتا، في الترتيب السابع بانخفاض في معدل المبيعات بعدد 150 سيارة، مقارنة بمعدل المبيعات في عام 2020 حيث سجلت عدد 196 سيارة.

وفي ذات السياق، أوضح التقرير ارتفاعا وانخفاضا في معدل المبيعات خلال شهر مارس الماضي؛ حيث جاء ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات الملاكي المجمعة محليًا كالآتي:

- نيسان، بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 1917 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 891 سيارة.

- شيري، بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 730 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 649 سيارة.

- هيونداي، بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 585 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 355 سيارة.

- شيفروليه، بانخفاض في معدل المبيعات بعدد 501 سيارة، مقارنة بمعدل مارس 2020 حيث سجلت عدد 621 سيارة.

- بي واي دي، بارتفاع في معدل المبيعات بعدد 435 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 290 سيارة.