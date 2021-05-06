ارتفاع معدل مبيعات السيارات الملاكي 67% خلال مارس الماضي

سجّل معدل مبيعات سيارات الركوب «الملاكي»، ارتفاعًا داخل السوق المحلي المصري بنسبة وصلت إلى 67% خلال شهر مارس العام 2021، مقارنة بمعدل مبيعات شهر مارس من العام المنصرم 2020، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وحسب التقرير، سجّل معدل مبيعات الملاكي خلال مارس 2021 عدد 19525 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020، حيث سجلت عدد 11662 مركبة، وخلال السطور التالية رصد لمعدل مبيعات المركبات حسب السعة اللترية ضمن قائمة.

وأوضحت القائمة انخفاض معدل مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية «1000 سي سي» بنسبة 88% بـ16 مركبة خلال مارس 2021، مقارنة بعدد المبيعات خلال مارس 2020 حيث وصل إلى 137 مركبة، فيما سجّل معدل مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1000 : 1300 سي سي» بعدد 1271 مركبة، مقارنة بعد مبيعات مارس 2020 والذي وصل إلى 57 مركبة.

ارتفاع معدل مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1300 : 1500 سي سي»

وأشار التقرير، إلى ارتفاع معدل مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1300 : 1500 سي سي» بنسبة 27% حيث سجلت عدد 2584 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020، حيث سجلت عدد 2028 مركبة، كما ارتفاع معدل مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية ما بين «1500 : 1600 سي سي» بنسبة 38% بعدد 8984 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 6520 مركبة.

ارتفاع مبيعات السيارات الرياضية

وأوضح التقرير ارتفاعًا في معدل مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات السعة اللترية «2000 سي سي»، أو أقل بنسبة 134% بعدد 5495 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات مارس 2020، حيث سجلت عدد 2352 مركبة، كما سجّل معدل مبيعات الـSUV ذات السعة اللترية أكبر من «2000 سي سي»، بنسبة 12% بعدد 211 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال ماري 2020، حيث سجلت عدد 188 مركبة.