ارتفاع مبيعات السيارات أكثر من 30% خلال الربع الأول من عام 2021

أرتفع معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع والعلامات التجارية داخل السوق المحلي المصري بنسبة وصلت إلى 30.7% خلال الربع الأول من العام 2021؛ حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وحسب التقرير، سجل معدل مبيعات السيارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ارتفاعًا ملحوظا بعدد 69221 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات الربع الأول من العام المنصرم 2020 حيث سجل عدد 52931 مركبة .

وأشار التقرير إلى ارتفاع في معدل مبيعات السيارات (الملاكي) بمختلف الأنواع والفئات بنسبة 37%، حيث سجلت عدد 50758 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات الربع الأول للعام 2020 والذي وصلت إلى 37011 مركبة.

وأوضح التقرير وجود انخفاض بسيط في معدل مبيعات مركبات (الأتوبيس والميكروباص) خلال 2021 بنسبة 13.4% وعدد 6101 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال 2020، حيث سجلت عدد 7041 مركبة؛ فيما سجل معدل مبيعات مركبات (الشاحنات) ارتفاعًا بنسبة 39% وعدد 12362 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال 2020 حيث سجلت عدد 8879 مركبة .

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية تتنافس على الأكثر مبيعًا للسيارات بمختلف الأنواع، خلال شهر مارس الماضي، حيث سجلت العلامة التجارية «شفروليه» الترتيب الأول بالقائمة بمعدل 4876 مركبة مقارنة بعدد مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 3617 مركبة.

وجاءت «هيونداي» بالترتيب الثاني بالقائمة بمعدل مبيعات 3719 مركبة، وتسجل ارتفاعًا ملحوظ بالنسبة لمعدل مبيعات مارس 2020 حيث سجلت عدد 1349 مركبة؛ كما سجلت «نيسان» ارتفاعًا في معدل مبيعاتها حيث سجلت عدد 2944 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال مارس 2020 حيث سجلت عدد 1467 مركبة.

وسجلت سيارات «تويوتا» الترتيب الرابع بالقائمة بعدد 2298 مركبة، وتسجل انخفاضًا بسيط بالنسبة لمعدل مبيعاتها خلال مارس 2020 حيث سجلت عدد 2415 مركبة؛ وفي الترتيب الخامس جاءت سيارات العلامة الصينية «إم جي» بارتفاع ملحوظ في معدل مبيعاتها حيث سجلت عدد 2086 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال مارس 2020 حيث سجلت عدد 1146 مركبة.