موظف أمن يقتل زوجة شقيقه في نهار رمضان قبل الإفطار

لقيت ربة منزل مصرعها على يد شقيق زوجها، قبل أذان مغرب اليوم، بسبب خلافات أسرية، في منطقة عرب غنيم بحلوان، وتمكن الأهالي من ضبطه، وسلموه للشرطة التي وصلت مكان الجريمة بعد تلقيها بلاغا منهم بوقوع الجريمة.

وأوضح الفحص الأولي للواقعة، أن المتهم موظف أمن، ويمر بأزمة نفسية، منذ عدة أشهر بعد وفاة زوجته أثناء خضوعها لعملية ولادة داخل أحد المستشفيات، وأدخله أشقاؤه مصحة نفسية، وخرج منها بعد أشهر من العلاج.

بلاغ من المستشفى

وتلقت مباحث القاهرة بلاغا من مستشفى بحلوان، بوصول ربة منزل مصابة بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بجسدها، وأنها توفيت أثناء محاولات إسعافها بطوارئ المستشفى، وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة حلوان إلى مكان الحادث، وانتقل فريق آخر إلى المستشفى، وحُرر محضرا بالواقعة.

اشتريت سكين

وتمكنت قوة أمنية من مباحث حلوان، من القبض على المتهم، والذي اعترف بارتكاب جريمته، وقال إنه اشترى سكينا، قبل أيام، للتخلص من المجني عليها، بسبب خلافات بينهما، وأنه أجهز عليها وسدد لها طعنات في أنحاء متفرقة بجسدها، وتسبب في مقتلها.

النيابة العامة

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى المستشفى، وناظر جثة المجني عليها، وصرّحت النيابة العامة بالدفن، بعد انتداب الطب الشرعي للتشريح، لبيان سبب وكيفية الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيقات مع المتهم، تمهميدا لإجراء معاينة تصويرية للجريمة.