مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24.. دياب يلقي القبض على أمير كرارة

كان الجمهور على موعد اليوم مع مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24 لـ أحمد السقا وأمير كرارة على شاشة قناة «أون أي».

وشهد مسلسل «نسل الأغراب» الحلقة 24 الكثير من الأحداث والصراعات والمفاجآت بين أبطال العمل وبين عساف الغريب الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا وغفران الغريب الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة.

فبدأ مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24 بمشهد إطلاق الرصاص على فاطمة التي تجسد دورها ريم سامي على من قبل رجال غفران الغريب بناء على ما طلبه منهم بأن يتم قتلها، وذلك بسبب حب نجليه حمزة وسليم لها.

وبعدها علم حمزة الذي يجسد دوره الفنان أحمد مالك خبر إطلاق النار على فاطمة من قبل رجال غفران فانهار وأخبره بأنه سيدفعه ثمن كل نقطة دم سقطت من فاطمة.

وتتوالى الأحداث ويتم نقل فاطمة إلى المستشفى لإجراء عملية لها في محاولة لإنقاذها ويذهب عساف الغريب إلى هناك للاطمئنان عليها ورجاله ويتفاجأ بمجئ حمزة إلى المستشفى للاطمئنان عليها أيضا.

وبعد ذلك يذهب علي الغريب الذي يجسد دوره الفنان دياب إلى قصر غفران الغريب لإلقاء القبض عليه بسبب تجارته في الأفيون.

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب هو بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب وفردوس عبدالحميد ونجلاء بدر ومي عمر وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وسلوى عثمان وأحمد مالك وأحمد داش، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب

يذكر أن مسلسل نسل الأغراب يذاع يوميا عبر شاشة قناة أون أي في تمام الساعة 9 مساء.