بعد استعراضها في «الاختيار2».. أسماء شهداء أبطال الشرطة بحادث الواحات

استعرض مسلسل «الاختيار 2»، تفاصيل حادث الواحات الإرهابي، الذي أسفر عن استشهاد 13 ضابطا، و3 مجندين، أثناء الاشتباك مع العناصر التكفيرية بطريق الواحات البحرية بالجيزة، وتحديدا بالكيلو 135.

وبحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، تستعرض «الوطن» أسماء شهداء حادث الواحات الإرهابي، الذين جرى التوصل إلى هويتهم.

أسماء أبطال حادث الواحات الإرهابي

العميد امتياز إسحاق محمد كامل.

المقدم أحمد فايز إبراهيم عبد الحافظ.

المقدم أحمد جاد الله جميل يوسف.

المقدم محمد وحيد مصيحلى.

الرئد محمد عبد الفتاح سليمان عبد الحافظ.

الرائد أحمد عبدالباسط محمد أحمد.

النقيب كريم محمد أسامة فرحات.

النقيب أحمد طارق أحمد زيدان.

النقيب إسلام محمد حلمى على مشهور.

النقيب عمرو صلاح الدين محمد عفيفى.

النقيب أحمد حافظ أبو شوشة.

رقيب شرطة أنور محمد الدبركى.

مجند بطرس سليمان مسعود.

مجند محمود ناصر رجب.

مجند حسن زين العابدين محمد.

المجند عمر فرغلى أحمد.

وكانت وزارة الداخلية، أصدرت بيانا عقب انتهاء العملية، تعلن فيه الثأر للشهداء الأبطال من العناصر التكفيرية، وقالت: «استكمالا لجهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة، في مجال ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في المواجهات مع القوات الشرطية بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أكتوبر- الواحات بتاريخ 20 أكتوبر 2017، وتوجيه ضربة قاصمة لأحد مواقع تمركزهم بالمنطقة الصحراوية المشار إليها بتاريخ 31 أكتوبر 2017»

واستكمل البيان: «أسفرت عن مصرع جميع تلك العناصر وعددهم 15 عنصرا، وهروب آخر وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة (مدفع مضاد للطائرات- سلاح متعدد خاص بالمدرعات- قواذف وقذائف آر بي جي- رشاشات وبنادق آلية وخرطوش- طبنجات- قنابل F1- كمية كبيرة من الذخائر متنوعة الأعيرة)».

وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، قال في بيان إنَّه «وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 على طريق الواحات بعمق الصحراء مكاناً لاختبائها، وتم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها أطلقت الأعيرة النارية تجاهها، وبادلهتا القوات بإطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر».