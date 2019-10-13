قررت المحكمة العسكرية إحالة المتهم الليبي عبدالرحيم المسماري المتهم في قضية كمين الواحات الشهيرة إلى مفتي الجمهورية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 3 نوفمبر المقبل؛ للحكم على باقي المتهمين في القضية.

كانت النيابة العامة أحالت المسماري وأكثر منه 40 متهمًا آخرين للقضاء العسكري بعد القبض عليهم وفقًا للاختصاص ونظرت المحكمة العسكرية محاكمتهم حتى انتهت إلى إحالة المتهم الرئيسي عبدالرحيم المسماري للمفتي، وحددت موعدا النطق بالحكم في القضية.

ونسب للمتهمين في القضية انضمامهم لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها واستهداف مؤسسات الدولة وضباط الجيش والشرطة.