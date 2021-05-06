إعفاء وزير المالية القطري من منصبه بعد تهم فساد

أعلنت وكالة الأنباء القطرية إعفاء وزير المالية، علي شريف العمادي، من منصبه، وذلك بعد أن أصدر النائب العام القطري، قرارا بالقبض عليه، في اتهامات تتعلق باستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد أصدر الأمر الأميري رقم «1» لسنة 2021 بإعفاء السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية.

وكان بيان لمكتب النائب العام القطري، قد ذكر في وقت سابق: «أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة»، حسبما نقلت العربية نت.

وأمر النائب العام كذلك، بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة، بحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وكان وزير المالية القطري، قد تولى منصبه منذ عام 2013، وهو يرأس مجلس إدارة مركز قطر للمال، وعضو وأمين عام المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى رئاسته مجلس إدارة بنك قطر الوطني وشركة الديار القطرية.

وشغل وزير المالية القطري عدة مناصب أخرى، شملت منصب رئيس المجلس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أوريدو، وعضو مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.