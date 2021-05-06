ارتفاع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. يصل لـ10 جنيهات

شهدت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الخميس الموافق 6 مايو، ارتفاعا يزيد عن 10 جنيهات، وتحديدا عيار 24.

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم الخميس بين 895 إلى 897 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 اليوم، بين 783 و785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس بين 671 و673 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الخميس، في البورصات العالمية، بين 6.264 جنيهًا إلى 6.280 جنيها.

المعدن الأصفر يقفز مع تراجع عوائد السندات والدولار

وشهدت اليوم الخميس أسعار الدهب قفزة سجلت أكثر من 1%، مدفوعا بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية ليتخطى مستوى 1800 دولار المهم نفسيا، فيما سجل السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.5% إلى 1813.29 دولار للأونصة.

المعادن الأخرى

أما عن المعادن الأخرى، فشهد البلاديوم تراجعا 1.7% إلى 2923.07 دولار للأونصة، بعد أن صعد إلى ذروة غير مسبوقة عندما سجل 3017.18 دولار يوم الثلاثاء بسبب شح المعروض من المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات، فيما وتقدمت الفضة 3.1% إلى 27.33 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1.4% إلى 1241.61 دولار.