أعلن مصدر أمني، غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام، بدءًا من غدا الجمعة، بمناسبة القيام بالأعمال الإنشائية التحضيرية اللازمة لاستلام الشركة المنفذة لموقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق «المتحف الكبير» ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق القاهرة، إسكندرية الصحراوي وتحديدا في المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدي إلى الطريق الدائري.

وأوضح المصدر أن ذلك يستلزم غلق كلي لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع البرنسيسة حتى مناطق المهندس كار، وذلك لمدة 5 أيام، ابتداء من الساعة 8 صباح غد الجمعة، حتى الساعة 12مساء الثلاثاء الموافق 11 مايو الجاري.

وشدد المصدر على أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلة المرورية اللازمه للتسهيل على المواطنين، حيث ستكون حركة السيارات القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي أو الصعود أعلى الطريق الدائري يكون خط سيرها على النحو التالي:

- استكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب 300 م ثم الدخول يمينا اتجاه شارع البرنسيسة، ثم السير بشارع البرنسيسة حتى تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة ثم الدخول يسارا بشارع حدائق الأهرام القديمة واستكمال السير به حتى تقاطعه مع شارع أنور السادات، ثم السير يسارا بشارع أنور السادات وصولا حتى طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي مره أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال واستكمال السير به اتجاه الإسكندرية أو اتجاه المطلع المؤدي إلى أعلى الطريق الدائري.

وأكد المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة عيّنت الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء الأعمال لتسير الحركة المرورية، وتهيب إدارة المرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.