غفران ممدوح: أعمل دون تركيز على الشهرة ودوري في الاختيار 2 مهمة وطنية

قال الفنان غفران ممدوح، إن ترشيحه للظهور في دور الإرهابي «أحمد إسماعيل ثابت»، المتهم في قضية التخابر الشهيرة بمسلسل الاختيار 2، جاء من خلال إبراهيم فرج، مساعد الإخراج والمسؤول عن الممثلين، وذلك بعدما خضع لاختبار ما قبل اختيار الأدوار، حتى تم ترشيحه لأداء ذلك الدور.

وأضاف «ممدوح»، خلال استضافته ببرنامج «الآن»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه دائما ما يرغب في الظهور بالأدوار المختلفة، ويرى ذلك أمر خاطئ في التمثيل مصري وذلك التمثيل «الاكلاشية» هو الأفضل، «أنا عندي إيمان، أستاذ خالد صالح الله يرحمه قالهولي، متركزش على الشهرة أو النجومية، وخليك طول الوقت مركز إن الناس متعرفكش».

وأوضح أن الحالة السائدة في لوكيشن التصوير، لم تختلف كثيرا عن الحالة الخاصة بمشاهدي العمل على شاشة التلفاز، «أحنا مكناش رايحين علشان نمثل بالشكل الدرامي الكامل، ولكن كنا رايحين علشان نؤدى مهمة وطنية، وهو عمل تاريخي لتوثيق فترة».

وأكد أن الممثل يجب أن يكون دارسا لعلم النفس حتى يستيطع الوصول إلى كافة الأبعاد الخاصة بالشخصية التي سيقوم بالظهور بها في العمل الفني، لأفتا إلى أن المخرج بيتر ميمي والمؤلف هاني سرحان يسعوا إلى إظهار العمل في أبهي حله له ودائما ما يقوموا بإبراز الكلمة والمشاهد والإيقاعات: «الناس دي مش بتهرج، الناس دي عايشه في الحكاية»