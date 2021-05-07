التزام أصحاب المحال والمقاهي بمواعيد الغلق الجديدة في كفر الشيخ

التزم أصحاب المحال بمحافظة كفر الشيخ، بقرارات مجلس الوزارء الجديدة، الخاصة بمواعيد غلق المحال والمخابز، حيث جرى غلق المحال والكافيهات والمولات في التاسعة مساءً، وفق مواعيد غلق المحال والمخابز بعد قرارات مجلس الوزارء الجديدة، ببعض المناطق، بينما نفذت الجهات المختصة بالتنسيق مع مديرية الأمن، حملات للتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال والمخابز.

حملات للتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال بعد قرارات مجلس الوزراء الجديدة

وقاد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول يرافقه اللواء أحمد جمال، مساعد مدير الأمن كفر الشيخ رئيس فرقة شرطة الحامول، ونواب رئيس المركز والمدينة، العميد حسام نبيه مأمور مركز شرطة الحامول، حملة للتاكد من تنفيذ إجراءات غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات والكافتريات والمولات التجارية والمحال والمنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو التسلية، وغلق المحال المخالفة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء أحمد السنوسي، رئيس المركز والمدينة، حملات للتأكد من تنفيذ مواعيد غلق المحال والمخابز، وشدد على نواب رئيس المدينة رؤساء القرى على مستوى المركز، بتكثيف حملات الرقابة الليلية لتنفيذ قرارات فتح وغلق المحال والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية.

مواعيد غلق المحال بعد قرارات مجلس الوزراء الجديدة.. بلطيم تنفذ حملة

كما نبه على ضرورة التأكد من تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن مواعيد غلق المخابز والمحال بعد قرارات مجلس الوزراء الجديدة، خوفا من انتشار كورونا، وأنها نصت على غلق كل المحال والمقاهي والمطاعم في تمام الـ9 مساءً مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل، فضلًا عن استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات، واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال إجازة عيد الفطر، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، وإقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وحظر اصطحاب الأطفال.

مواعيد غلق المحال.. المحافظ يطالب بتشديد الإجراءات

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ حملات للتاكد من مواعيد غلق المحال بعد قرارات مجلس الوزراء الجديدة، من قبل رؤساء المدن، بالتنسيق مع قوات الشرطة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين وغلق المحلات الخاصة بهم لمدة أسبوع.