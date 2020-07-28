صور.. حملات للتفتيش على محلات ومخابز قبل عيد الأضحى في كفر الشيخ

نفذت مختلف الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، عددا من الحملات التموينية والرقابية، لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وذلك قبل عيد الأضحى.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الحملة المكبرة للتفتيش على المحلات، والمطاعم، والمقاهي، ومحلات الجزارة، والفسيخ بالمدينة، وذلك للتأكد من صلاحية المواد والأطعمة المقدمة للمواطنين، ومراجعة كل الشهادات الصحية، ورخص النشاط والنظافة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري والتموين والصحة.

وأسفرت الحملة، عن تحرير7 محاضر للمخالفات المتنوعة، منها "محضرين صحة، 3 محاضر تموين، محضرين بيئة"، بالإضافة إلى إعدام "10 كيلوجرام أسماك متنوعة، للتغيير في الخواص الطبيعية لها، 8 كيلوجرام مواد طعام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، 2 كيلوجرام جاتو لعدم صلاحيتها، 2 كيلوجرام حمص لانتهاء الصلاحية".

كما تابع علي سلامة رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على أفران الخبز البلدي، والسوبر ماركت، والمحال التجارية، والمطاعم، ومحلات الجزارة بالمدينة والقري، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وضبط الأسواق، وأحكام السيطرة على الأسعار.

والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية، وتم تحرير المحاضر للمخالفات المتنوعة ما بين عدم اعلان عن الاسعار، ولحوم مكشوفة، وترخيص، وعدم الالتزام بسعر الكمامات الواقية.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال الحملة المكبرة للتفتيش على المحلات، والمطاعم، والمقاهي، ومحال الجزارة بالمدينة، وكذا بقري "السحايت، الطرفية، المعمورة، السلام، أبو سكين، غرب تيره"، وذلك تزامناً مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من صلاحية المواد والأطعمة المقدمة للمواطنين، ومراجعة كافة الشهادات الصحية، وتراخيص النشاط، والنظافة، بالتنسيق مع إدارة الصحة، والتموين، والطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط 600 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و150 كجم لانشون، لانتهاء الصلاحية، كما تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر نقص اشتراطات صحية، لعدد من محلات الجزارة والبقالة، و4 محاضر شهادات صحية.