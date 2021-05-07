ظهر في الاختيار 2.. حكاية المقدم أحمد عبدالباسط شهيد الواحات

معركة الواحات، التي عرضت الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل الاختيار 2، أحداثها اليوم، راح ضحيتها عدد كبير من رجال الشرطة، وظلت واحدة ضمن أشهر المعارك التي خاضتها وزارة الداخلية ضد العناصر الإرهابية على مر السنوات الماضية، من بين شهدائها كان المقدم أحمد عبدالباسط، ضابط الأمن الوطني، الذي عاد من المعرك شهيدا متأثرًا بإصاباته في المعركة.

الشهيد أحمد عبدالباسط

ابن مركز الباجور بالمنوفية، ولد الشهيد المقدم أحمد عبدالباسط في قرية كفر الخضرة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، وهو من مواليد عام 1985، إلا أنه كان يقيم بمحافظة القاهرة رفقة أسرته.

تخرج الشهيد أحمد عبدالباسط في كلية الشرطة، وتدرج في العمل بمختلف أجهزة وزارة الداخلية لبضع سنوات، حتى استقر في جهاز الأمن الوطني، وجسد مسلسل الاختيار2 دور الشهيد في ملاحقة الإرهابيين والقبض عليهم في مختلف القضايا، وظل ضمن جهاز الأمن الوطني حتى استشهاده عام 2017 في معركة الواحات.

الاختيار 2 يجسد دوره

من خلال مسلسل الاختيار2، الذي يبث عبر شاشات التليفزيون في رمضان الجاري، ويقوم بدور البطولة فيه كلا من الفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد مكي، جسد وأبرز دور الشهيد أحمد عبدالباسط، الذي جسد دوره الفنان عمرو مصطفى، وذلك من خلال ملاحقته للمتهمين في عدد من القضايا، وقيامه بعدد من المداهمات.

معركة الواحات واستشهاد المقدم أحمد عبدالباسط

من بين أهم الأحداث التي يتعرض لها مسلسل الاختيار2، معركة الواحات، التي شارك فيها المقدم أحمد عبدالباسط، وكانت عبارة عن مداهمة لمجموعة من العناصر الإرهابية، في إحدى النقاط الصحراوية بالواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، إلا أن هذه المعركة، راح ضحيتها 16 شهيدا من رجال الشرطة، كان المقدم أحمد عبدالباسط واحدًا منهم.