هاني الناظر: بلاش عزومات عائلية.. نقفل على نفسنا باب شقتنا

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن المواطنين لهم دور مهم في تقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الموجة الثالثة، مطالبا بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة تصل إلى مترين على الأقل، متابعا: «بلاش العزائم العائلية لأن إصابات الفترة اللي فاتت عائلية، والدولة عملت اللي عليها وقفلت ليه في ناس لسه بتعزم الأقارب، ياريت نقفل على نفسنا باب شقتنا، متخرجش طالما مش محتاج حاجة من بره».

وأضاف «الناظر» خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج « الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news» وتقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، أنه يجب تناول السلطة بكثرة والتعرض إلى الشمس لمدة نصف ساعة يوميا مع شرب المياه بكميات كافية والتمشية خلال المساء من أجل تقوية المناعة.

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن هناك ضرورة لمنع الشيشة والسلام عن قرب بين الأشخاص لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مطالبا بتناول معلقة عسل نحل يوميا من أجل رفع المناعة مع تناول طبق سلطة خضراء يضم كل العناصر المتكاملة مع تناول قطع سمك التونة.

وألمح استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إلى ضرورة تناول العصائر الطبيعية مثل الجوافة والرمان والجزر وعدم شرب المياه الغازية مع زيادة تناول زيت الزيتون من أجل رفع المناعة.

وذكر أن بروتوكولات العلاج التي ينشرها الناس لعلاج كورونا دون الرجوع إلى الأطباء أمر خطير، موضحا ضرورة عزل أي شخص يصاب بكورونا، مشددًا على أن تناول الليمون والملح لا يقتل الفيروس يوميا كما يشاع.