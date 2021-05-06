الحجر الصحي يرفض دخول راكب هندي مصاب بـ كورونا مطار القاهرة الدولي

بدأت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم، استخدام أحدث جهاز لكشف الركاب المصابين بفيروس كورونا، ونجح الجهاز في اكتشاف راكب هندي مصاب فور وصوله على الخطوط القطرية، وقررت السلطات إعادته على الرحلة ذاتها التي وصل عليها.

الحجر الصحي يكتشف إصابة راكب هندي بكورونا فور وصوله القاهرة

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، تقرر الاستعانة بأحدث الأجهزة لاكتشاف الفيروس، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس، وتقرر بدء التطبيق على الركاب القادمين من الهند ودول أمريكا الجنوبية، حيث يصل الركاب عن طريق رحلات الترانزيت، وذلك بسبب توقف الرحلات المباشرة مع الهند، كما لا توجد رحلات مباشرة مع دول أمريكا الجنوبية.

وتابعت المصادر، أن أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بدأوا بتشغيل الجهاز على الركاب القادمين من الهند عن طريق الخطوط القطرية، وتبين إصابة راكب هندي «29 عاما»، بالرغم من حمله تحليل pcr سلبي، إلا أن أطباء الحجر الصحي، أخذوا مسحة منه، ووضعها على الجهاز الجديد، وبعد 10 دقائق، تبين أنه مصاب بالفيروس، على الفور تم عزله بإحدى صالات المطار، وإعادته على نفس الرحلة التي وصل عليها.

وأشارت المصادر، إلى أن سلطات الحجر الصحي بالمطار، أبلغت جميع شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، بضرورة إخطارها بأسماء الركاب القادمين من الدول الموبؤة بالفيروس المتحور تسهيلا للإجراءات.

مطار القاهرة الدولى سير اليوم 242 خلال ال 24 ساعة الماضية

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