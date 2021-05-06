«أطباء الدقهلية» تنعى الشهيد رقم 74 بفيروس كورونا

فقدت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم الخميس، أحد أعضائها إثر وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي الدكتورة إيمان محمد علي حسن، استشاري امراض النسا والتوليد، بمستشفى دكرنس العام، وعندما ظهرت عليها أعراض كورونا دخلت أحد المستشفيات الخاصة بمدينة المنصورة، وتدهورت الحالة فتم نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام، منذ يومين وتوفيت اليوم، ليرتفع عدد شهداء كورونا من أطباء الدقهلية إلى 74 طبيبا خلال مقاومة الجائحة في عامي 2020 و2021، من بينهم 23 طبيبا خلال عام 2021.

أطباء الدقهلية تنعى طبيبة نسا بفيروس كورونا

وأصدرت نقابة أطباء الدقهلية بيانا، تنعى فيه الطبيبة الراحلة: «تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء في وفاة الدكتورة إيمان محمد علي حسن، استشاري أمراض النسا والتوليد، بمستشفى دكرنس العام رحمها الله رحمة واسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن جانبه؛ قال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتورة إيمان محمد علي حسن، أصيبت بالعدوى بفيروس كورونا المستجد، وعندنا ظهرت عليها الأعراض، دخلت أحد المستشفيات الخاصة بمدينة المنصورة، وعندما تدهورت الحالة تم نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام منذ يومين وتوفيت اليوم بها.

نقيب الأطباء: وفاة 74 طبيب بفيروس كورونا في الدقهلية

وأضاف الشحات في تصريح لـ «الوطن» أنه جرى ضم الدكتورة إيمان محمد علي حسن، إلى «قائمة الشرف لأطباء الواجب» والتي أعدتها النقابة منذ بداية جائحة كورونا، وجمعنا فيها جميع الأطباء الذين ثبت وفاتهم بفيروس كورونا، ووضعناها في مدخل النقابة بمدينة طلخا، تضم أسمائهم وصورهم تكريما وتخليدا لهم».

يذكر أن نقابة أطباء الدقهلية سجلت منذ مطلع عام 2021، وفاة 23 أطباء بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 51 طبيب توفوا عام 2020 في ظل الجائحة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 74 شهيدا بين الأطباء المسجلين بنقابة أطباء الدقهلية.