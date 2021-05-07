مفيد فوزي: مش بحب صوت عمرو دياب.. ومحيي إسماعيل عاقل يدعي الجنون

قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه يحب الإعلامي عمرو أديب وشقيقه الإعلامي والكاتب الصحفي عماد الدين أديب، لكنه يرى أن عماد أديب أكثر موهبة والأصلح لإجراء حوارات مع الزعماء والسياسيين العرب.

وأضاف «فوزي» في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، تعليقا على صور لفنانين وإعلاميين، عرضتها مقدمة البرنامج في إحدى الفقرات: «مش بحب صوت عمرو دياب بس بحب حضوره الاجتماعي، وبحب محمد حماقي لأنه محترم».

وحول الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، أوضح: «لا أمل في أن يكون هناك خليفة له، لأنه أمير الصياغة في الصحافة المصرية ولن يتكرر».

وأشار، إلى أنه يفضل كوكب الشرق أم كلثوم على المطربة اللبنانية فيروز، بالرغم من أنه «فيروزي».

كما أعرب عن انزعاجه من الفنان محيي إسماعيل، قائلا إنه العاقل الذي يدعي الجنون فهو شديد العقل ويعي كيف يتعامل مع الناس: «ابتلع زجاجة كاملة من أقراص جنون العظمة، ويبدو أن المجتمع لهذا الأسلوب».

وأكد، أنه يحب الفنانة الراحلة سناء جميل، وأنه يعتبرها أنها نجمة الشرق الكبيرة: «هي تلقائية، بينما سميحة أيوب صناعة الفن الجميل بمعلمة حرفية».

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج «العرافة» على قناة المحور، في موسمه الأول خلال شهر رمضان الكريم، بعدما أنهت تعاقدها مع قناة القاهرة والناس، حيث كانت تقدم عليها برنامج «شيخ الحارة»، وأصبحت المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي تقدمه بدلا منها باسم «شيخ الحارة والجريئة».