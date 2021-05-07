البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مر أعلى مصر منذ قليل

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الصاروخ الصيني، عبر من أعلى جمهورية مصر العربية للمرة الأولى الساعة 5.34 فجرا، كما عبر مرة أخرى منذ قليل من الأجواء المصرية.

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه ذكي، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مرور الصاروخ تم على ارتفاع 187 كيلومتر خارج الغلاف الجوي المصري، ولم ولن يسبب الضرر، «أحنا بنطمن الناس».

وأوضح أن هناك الكثير من طوائف الشعب، بات لديهم اهتمام في الظواهر الفلكية وظواهر الفضاء، وهو ما ظهر مؤخرا في كل الفعاليات التي يقوم بها المركز في هذا الاتجاه: «بقي فيه إقبال وشغف ونهم من فئات المجتمع المختلفة، لمشاركة تلك الفعاليات على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأكد أنه لا يوجد أيه معلومات مؤكده حول ما إذا كان الصاروخ سيصطدم أو سيسقط على منطقة بعينها، «أحنا بنتابع عن كثب، والمعهد ليه علاقات وثيقة بإدارة الفضاء الصينية، ومن حين لأخر بنتواصل معاهم وبناخد المعلومات».

وتابع: «كل العالم يتابع هذا الصاروخ عن كثب، وحتى اللحظة الحالية مفيش معلومة دقيقة أنه هينزل في اليوم الفلاني أو الساعة الفلانية، ولكن التوقعات من خلال برامج المحاكاه بتقول أنه هيستمر في دورانه في المدار الخاص به ويمر 16 مرة حول الأرض بأماكن مختلفة مش مكان ثابت»