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حظك اليوم الجمعة 7-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:00 ص | الجمعة 07 مايو 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

مولود برج الجدي يقسو على نفسه حتى يصل إلى طموحه من النجاح، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق، وعليك اليوم أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا لسوء التعبير.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، فينوس والشمس في منزل الحب يساعدانك أن تتفاهم وأن تحل الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الممثل المصري أحمد حاتم ويوافق تاريخ ميلاده (25 ديسمبر).

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