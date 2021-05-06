مسلسل موسى الحلقة 24.. محمد رمضان يستورد «راديوهات» وينافس «وهبة»

تدور أحداث مسلسل موسى الحلقة 24، حول قرار «موسى» الفنان محمد رمضان، أن يعمل لحاله بعيدا عن المعلم وهبة، الفنان سيد رجب، بعد أن سرقت جميع أمواله في ليلة زفافه على «المعلمة حلاوتهم» الفنانة سمية الخشاب، ليستعد للسفر والعمل بتجارة الراديو، سعيا في النجاح وكسب الرزق.

مسلسل موسى الحلقة 24

ويحاول «زتنونة» صبي المعلم وهبة، أن يساعد موسى، عن طريق إعطاء الأموال الخاصة به، ليستخدمها في عمله الخاص، أملا في أن ينجح في عمله الخاص وأن يبدل حاله ويصبح شريكه في النجاح ومعاونة الأول ليقول له موسى، «مفيش صعيدي بينسى جميل اتعمل معاه».

كما يتفق موسى مع «حلاوتهم» أنه سيسافر ليستورد راديوهات، وبعد رفضها اقتنعت بحديثه وطلبت منه واحدا بعد رجوعه، وحثته على أن يحافظ على صحته ويعود لها سالما.

ويحذ وهبة شقيقته من أن سعي موسى لمنافسته قائلًا إنه طوال حياته هو الآمر الناهي في السوق، ولن يسمح لغيره أن يحل مكانه ويقف هو مكتوف الإيدي.

ويسافر موسى لشراء الراديوهات ولكنه يرى غموض في تركيبها وأنواعها، فيسال صاحب البضاعة الذي يساعده في فهم الأنواع وكيفية فكها وتركيبها، ليصبح ماهرا في ذلك خلال وقت قليل.

وينجح موسى في مهمته ويستورد الراديوهات، ثم يعود إلى منطقته، وحينما رآه المعلم وهبة، خر منه لأنها وقتها كانت غير معلومة ولا يشتريها أحد، ولمن موسى تحدث بنبرة واثقة أنه سينجح والمستقبل سيكون له

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.