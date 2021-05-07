شيماء أستاذ جامعي صباحا و مصممة صلصال حرارى ليلا: سوقت شغلى فى الخارج

على الرغم من تخرجها من كلية الهندسة قسم الميكانيكا إلا أن شغفها بـ«الهاندميد» لم يثنيها عن استمرارها في مجال عملها الرئيسى وهو الهندسة الميكانيكية بالتدريس في إحدى الجامعات الخاصة في الصباح، وممارسة هواية الرسم بالصلصال الحراري ليلا.

ومع جائحة فيروس كورونا اضطررت شيماء أن تتوقف عن التدريس لتستغل تلك الفترة في الإشراف على الرسائل العلمية و ممارسة هواية الرسم بالصلصال الحراري.

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تروي شيماء عزت أحمد سرحان 39 عاما خريجة هندسة القاهرة قسم ميكانيكا إنتاج دفعة 2003 و الحاصلة على الدكتوراة في ذات التخصص حكايتها لـ«الوطن»: «حصلت على الدكتوراة في هذا التخصص وعملي كأستاذة جامعية في إحدى الجامعات الخاصة لكننى أعشق الرسم والأعمال اليدوية منذ الطفولة وبدأت احتراف هذا المجال قبل عامين فقط».

وتضيف شيماء: «لعل أبرز الصعوبات التي واجهتها تتمثل في إتخاذ قرار التركيز في مشروعي الخاص والتفرغ له تماماً و ذلك بالتزامن مع عملي بالجامعة، حيث أحلم بأن أصل بشغلي لكل مكان فى العالم و بالفعل بدأت حلمي وشغلي تم تسويقية بالعديد من الدول.

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و تستطرد شيماء: «زوجي هو الداعم الأساسي لى وبخاصة فى مواجهة صعوبات ترتيب الأولويات وإدارة الوقت وبخاصة حينما أصبح مشروعي على أرض الواقع حيث أهتم بتجسيد الصور الشخصية باستخدام الصلصال الحراري فكنت أول من مزج الرسم مع التشكيل بالصلصال الحراري».

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وتتابع: «اعتبر نفسي في إجازة طويلة سببها الأساسي فيروس كورونا و انغماسي و حبي لشغل الهاند ميد كما أقوم بالإشراف على بعض الرسائل العلمية إلى جانب مشروعى انا أعشق التدريس بإعتباره مهنة تحمل صفة من صفات الأنبياء وهي توصيل الرساله أو العلم و إن شاء الله سأعود للتدريس لكن ليس بدوام كامل لكى أستطيع الموازنة بينه وبين هوايتي التي أعشقها».