ما حقيقة وصول سلالة كورونا الهندية مصر؟.. الصحة توضح

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، عن حقيقة وصول سلالة كورونا الهندية مصر، مؤكدا أنها لم تصل إلى مصر حتى الآن، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

وقال «عبدالفتاح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سلالة كورونا الهندية لم تصل إلى مصر «بفضل الله حتى الآن، ودي نعمة من ربنا»، ويجب علي المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، خاصة أن الفترة الحالية، تشهد ارتفاع في معدلات الإصابة والوفيات.

حقيقة وصول سلالة كورونا الهندية مصر

وناشد «عبدالفتاح»، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، بعدم الخروج خلال هذه الفترة، نظرا لانتشار الفيروس، وأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة، وفقا لتوجيهات وتوصيات منظمة الصحة العالمية، لقلة مناعتهم، وفي حال الخروج، لا بد من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار، وعدم لمس أي أسطح، وفي حال اللمس، لا بد من تطهير اليدين.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن مصر تخلو من أي سلالة جديدة أو تحورات للفيروس، لافتا إلى الدراسات التي تعتمد على التحليل الجيني داخل مستشفيات العزل الصحي بشكل مستمر، للتأكد من خلو مصر من أي سلالات جديدة، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع الفيروس أو غيره من أي أمراض.

الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مطمئنة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، وقالت تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، مناشدة المواطنين في حال ظهور أي أعراض، لا بد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.