وفاة ممرضة بمستشفى قطور في الغربية متأثرة بفيروس كورونا

توفيت سمر الشركسي ممرضة بمستشفى قطور المركزي التابع لمديرية الصحة بالغربية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم تغسيل وتكفين الجثمان، طبقا للإجراءات الاحترازية لدفنها بمقابر الأسرة.

ونعت نقابة التمريض ومديرية الصحة بالغربية في بيان لها، «الفقيدة الراحلة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان واحتسابها من الشهداء».

وكانت الممرضة ظهرت عليها مؤخرا، أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وأجريت عدة فحوصات طبية، وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وتم عزلها داخل العزل الصحي، إلى أن وافتها المنية اليوم.

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، في وقت سابق، خروج 46 متعافيًا بالتحسن والشفاء التام من فيروس كورونا بمستشفيات العزل والفرز، اليوم، بعد تحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية، وسيتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.

وجدد وكيل صحة الغربية مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات والمحافظة على التباعد الاجتماعى بين الأفراد في الأماكن العامة، مثل الأسواق والمحال التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقة والحرص على ارتداء الكمامات، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية، عبر «الوطن»، تخصيص 7 مراكز ومقرات تطعيم بالمحافظة، وهي «مركز كبد المحلة، مركز طبي سعيد، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور المركزي، إدارة سمنود . مكتب صحة كفر الزيات، مستشفى رمد زفتى».