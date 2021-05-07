إعدام 800 شيشة وغلق 20 «كافيه وقاعة أفراح» فى حملات أمنية بقنا

نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة قنا عدة حملات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد إغلاق المحال التجارية لمنع تفشى فيروس «كورونا».

وقال أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أغلقت 3 قاعات أفراح لعدم اتخاذهم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة اللازمة، مؤكدا أن الحملات مستمرة على قاعات الأفراح خلال الأيام القادمة.

وأكد أنور إعدام 500 شيشة تم مصادرتها فى حملة على الكافيهات والمقاهي، فضلا عن تحرير 17 محضر غلق للكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمخالفة قرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

بينما أعلنت عدة وحدات محلية في مدن المحافظة عن تحرير أكثر من 20 محضر ضد الكافيهات والمقاهي ومصادرة نحو 300 شيشة وإعدامها، «وفق بيانات صحفية».

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بالتعاون مع الجهات الأمنيةحملة مكبرة، على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيهات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق يوميا من الساعة التاسعة مساء.

وقال عبدالراضي عربي، رئيس مجلس المدينة، إن الحملة جابت شوارع مدينة دشنا بالكامل للتأكد من تطبيق قرار الغلق الجديدة وتم تحرير 20 محضرا للمخالفين خلال الحملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار.

وأكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استمرار جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة في تنظيم الحملات لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على المرور على كل القطاعات الخدمية والمحال التجارية ومواقف السيارات، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الواقية.