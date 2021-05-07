تشميع 5 محال خالفت قرارات الغلق في كفر الشيخ

تجوب الدوريات الأمنية، شوارع كفر الشيخ، للتأكد من مواعيد غلق المحال بعد قرارات مجلس الوزراء الجديدة، وحتى لا يعاود أصحاب المحال والمقاهي والكافيهات فتحها مرة أخرى، تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواعيد غلق المحال بعد قرارات مجلس الوزراء الجديدة.. محافظ كفر الشيخ يتابع

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الحملات المتعددة التي شهدتها مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء أمس الخميس، ومع اللحظات الأولى لبدء تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء، ومواعيد غلق المحال بعد قرارات مجلس الوزراء الجديدة.

وقاد اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، حملة مكبرة رافقه خلالها اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، نائب مدير الأمن، للتأكد من مواعيد غلق المحال بعد قرارات مجلس الوزراء الجديدة، حيث بدأت الحملة من شارع الخليفة المأمون شرق كفر الشيخ، وشملت عدد من الشوارع بالإضافة لحملة مماثلة شملت شوارع غرب العاصمة، وتفقد السكرتير العام المساعد، لعدد من محال السوبر ماركت، والتأكد من تطبيق كل الاجراءات بها، والتقى مع عدد من المواطنين والمارة، مؤكدا أهمية ارتداء الكمامة حرصا على سلامتهم، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 محال مخالفة، وتراوحت قرار العلق بين 48 ساعة وأسبوع.

مواعيد غلق المحال بعد قرارات مجلس الوزراء الجديدة.. حملات مستمرة

وشهدت شوارع مدينة كفر الشيخ، أكوال أمنية وتفقد ومتابعة اللواء خالد العزب، مدير الأمن لأعمال الحملات في ظل التعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للتاكد من مواعيد غلق المحال بعد قرارات مجلس الوزراء الجديدة.

كما قاد رؤساء المدن حملات مماثلة بالمدن لمتابعة غلق المحال بعد قرارات مجلس الوزراء الجديدة في هذا الشأن.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الالتزام بتطبيق كل القرارات الصادرة والتي تشمل مواعيد غلق المحال بعد قرارات مجلس الوزراء الجديدة، والمقاهي والمطاعم مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد 9 مساءً، اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين حتى 21 مايو 2021، مع استثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات، مشيرًا إلى قيام جميع رؤساء المراكز والمدن ورؤساء القرى، بتنفيذ حملات وجولات مماثلة، لتطبيق كل القرارات الخاصة بالإغلاق خلال المواعيد المحددة بجميع مراكز ومدن المحافظة.