«محاضر وإغلاق» لمحال مخالفة فى حملات بقيادة محافظ المنيا

«محاضر وإغلاق» لمحال مخالفة فى حملات بقيادة محافظ المنيا
كتب:
اسلام فهمي
02:23 ص | الجمعة 07 مايو 2021
محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة
قاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، حملة على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، لمتابعة مدي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة التي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
ورافق المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية، حيث شملت الجولة المرور على المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، بأحياء شمال وجنوب ووسط المدينة وطريق مصر أسوان الزراعي.
وقال المحافظ: «إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين»، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ووجه المحافظ، الوحدة المحلية بتحرير عدد من المحاضر للمحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهى المخالفة بجوار أبراج الأوقاف بماقوسة على الطريق الزراعى، وذلك لمخالفته مواعيد الغلق بالإضافة لعدم وجود ترخيص للمكان.
كما وجه المحافظ بالتحفظ على سيارة أجرة وسائقها على طريق مصر أسوان الزراعى أمام مدخل مدينة المنيا الجنوبى وذلك لقيادته السيارة دون السن القانوني، وتم تحرير عدد من المخالفات لمواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة، بالإضافة لسحب تراخيص عدد من السيارات المخالفة بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.
وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.