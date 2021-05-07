«محاضر وإغلاق» لمحال مخالفة فى حملات بقيادة محافظ المنيا

قاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، حملة على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، لمتابعة مدي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة التي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ورافق المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية، حيث شملت الجولة المرور على المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، بأحياء شمال وجنوب ووسط المدينة وطريق مصر أسوان الزراعي.

وقال المحافظ: «إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين»، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، الوحدة المحلية بتحرير عدد من المحاضر للمحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهى المخالفة بجوار أبراج الأوقاف بماقوسة على الطريق الزراعى، وذلك لمخالفته مواعيد الغلق بالإضافة لعدم وجود ترخيص للمكان.

كما وجه المحافظ بالتحفظ على سيارة أجرة وسائقها على طريق مصر أسوان الزراعى أمام مدخل مدينة المنيا الجنوبى وذلك لقيادته السيارة دون السن القانوني، وتم تحرير عدد من المخالفات لمواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة، بالإضافة لسحب تراخيص عدد من السيارات المخالفة بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.

وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.