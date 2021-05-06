«حياة كريمة» توفر ورشة لـ«عم ربيع» وسط فرحة عارمة في المنيا

استمرارا لقطار الخير الذي بدأته مبادرة «حياة كريمة»، وصلت المبادرة اليوم إلى مركز ملوي بالمنيا، حيث حاولت المبادرة إدخال السعادة على «عم ربيع» الذي قال أهل منطقته إنه صديق «جدع»، وقلبه رقيق كالأطفال، ويحب الخير للجميع ويعمل منذ أن كان عمره 12 عاما من أجل مساعدة والدته، وحاليا يعول 5 أطفال ويتمنى أن يعلمهم أحسن تعليم بعد أن حرم من التعليم، في ظل إنفاقه على والداته التي تعيش معه في نفس البيت.

وأشار الأهالي إلى أنه يعمل في الميكانيكا من أجل توفير قوت عمله طالبين توفير معدات وأجهزة له ليكون له مصدر دخل ثابت بدلا من العمل باليومية، وقال «عم ربيع» إن سكان الريف كلهم يعرفون بعضهم لذا يعرف الأهالي حالته الاجتماعية ويساعدونه باستمرار في ظل عمله في التشحيم والكاوتش والميكانيكا، لافتا إلى أنه يتمنى أن يمتلك ورشة كبيرة من أجل مساعدة شباب البلد للحصول على عمل.

وحرصت مبادرة حياة كريمة على توفير ورشة بها أجهزة متكاملة وسط فرحة من «عم ربيع» الذي وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدته للمواطنين الأكثر احتياجا، كما شكر أهل منطقته الذي عرفوا الإعلام به من أجل توفير ورشة له، لافتا إلى أنه يتمنى أن يتوفر مستقبل أفضل له ولأسرته ولكل المصريين خلال السنوات المقبلة.