محافظ المنيا: 9 مساءا غلق المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية، بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات ودور السينما والمسارح الساعة 9 مساءاً، مع حظر إقامة المؤتمرات، والاحتفالات والفعاليات بدءا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ المنيا، في بيان، اليوم، أنه سيتم السماح للمطاعم باستمرار تقديم خدمة توصيل الطلبات للمواطنين بالمنازل «الديليفري»، مع استثناء محال السوبر ماركت، والبقالة، والأفران، والمخابز، والصيدليات، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية بصفة يومية للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ولجنه إدارة ازمة فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، لمدة 5 أيام، وخلال تلك الفترة سيتم استمرار غلق كورنيش النيل والحدائق والمتنزهات العامة بكافة مراكز المحافظة، مؤكدا انه لا تهاون مع المخالفين لتنفيذ التعليمات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ووجه المحافظ، مديرية الأوقاف بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتنفيذ القرارات الصادرة بشأن إقامة صلاة العيد وفقا للمعايير المحددة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين المصلين.

وشدد على تكثيف حملات المتابعة على وسائل النقل العام ومواقف السيارات والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق الغرامات الفورية حيال المخالفين.