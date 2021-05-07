«اقتصادية قناة السويس»: سنحول منطقة العين السخنة لمركز بتروكيمياويات

علق المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمار الهادفة لتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، قائلا: إن المنطقة الاقتصادية تكامل بين المناطق الصناعية مع اللوجستية حول المواني وقناة السويس، ومع الأعمال التي تتم بشكل كبير في ميناء العريش وميناء السخنة، كان من المهم استعراض ما توصلت إليه الأعمال أمام الرئيس السيسي.

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن الاجتماع ناقش ما سيحدث في الفترة المقبلة بالمنطقة الاقتصادية، إذ يهدف إلى عدد محاور، مثل دخول الهيئة في شراكة مع القطاع الخاص، فيما يتعلق بأول شركة مصرية لتصنيع عربات السكك الحديدية، إذ سيتكرر هذا النمط في أكثر من مشروع.

وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: «لدينا ملفات مهمة سنعلنها بمجرد الانتهاء من ملامحها الرئيسة، إذ نهدف اجتذاب صناعات محددة ونمنحها حوافز وكل الامكانيات اللازمة لكي تتوطن في بورسعيد والسخنة، وبذلك تتكون حولها الصناعات التكميلية والصناعات المغذية للصناعات الرئيسية بالإضافة إلى خلق فرص عمل مستمرة ومدربة».

وأشار يحيى زكي، إلى أنه سيجرى تحويل منطقة العين السخنة لمركز بتروكيمياويات بأكثر من مشروع، لافتًا إلى أن بورسعيد تتميز بالصناعات الخفيفة والمتوسطة مثل تصنيع عربات سكك حديد وسيارات، وبعض صناعات الأدوات الهندسية.

وحول أزمة السفينة الجانحة، قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنها أظهرت أهمية القناة ومدى احتياج الشركات للقناة وأهمية دور الموان في التجارة العالمية.