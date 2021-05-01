اقتصادية قناة السويس: شحن 3 آلاف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

ِّأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان عنها، اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة «MARMARA»، المالطية لشحن 3 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وأوضح البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة أخرى.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

كانت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أعلنت فى بيان سابق، عن استقبال ميناء العريش البحري التابع للهيئة الاقتصادية السفينة KARAM متجهة إلى لبنان بحمولة 4300 طن أسمنت أبيض ،حيث يبلغ طول السفينة 94 متر وغاطس 6.8 متر.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول وشحن هذه السفينة، فإن ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية قد سجل دخول 22 سفينة منذ يناير الماضي، والثامنة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الخارجية ،ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش أكثر من 34 ألف طن .

جدير بالذكر، أن ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.