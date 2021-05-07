10 معلومات عن بنك مصر في الذكرى الـ 101 لتأسيسه

تحتفل مصر في 7 مايو بالذكرى الـ 101 لتأسيس بنك مصر على يد طلعت حرب، وترصد «الوطن» أبرز 10 حقائق عن أول بنك وطني مصري.

1- أنشأ رجل الاقتصاد المصري طلعت حرب في عام 1920، 26 شركة في مجالات اقتصادية مختلفة عقب تأسيس بنك مصر، وشملت الشركات مجالات الغزل والنسيج والتأمين والنقل والطيران وصناعة السينما، وذلك من أجل تحسين اقتصاد البلاد التي كانت محتلة من قبل بريطانيا.

2- يمتلك بنك مصر 600 فرع داخل مصر، مع وجود فروع خارجية في العديد من الدول منها الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، وألمانيا، بالإضافة إلى مكاتب التمثيل في كل من روسيا والصين.

3- شمل أول مجلس إدارة للبنك كلا من أحمد مدحت يكن باشا رئيسا لمجلس الإدارة، ويوسف أصلان قطاوي وكيلا، ومحمد طلعت حرب بك نائبا للرئيس، وعضو مجلس الإدارة المنتدب، والدكتور فؤاد سلطان بك عضو مجلس الإدارة المنتدب بالإنابة.

4- أول مقر للبنك كان في شارع الشيخ أبو السباع.

5- أطلق بنك مصر خدمة المحفظة التي تستخدم للدفع الإلكتروني في عام 2017 والتي تتيح سحب المال عن طريق الهاتف المحمول وكذلك سداد الفواتير وشحن رصيد شركات الاتصالات والتبرعات ودفع التذاكر.

6- كانت الإمارات العربية المتحدة، أول دولة يوجد بها فرع خارج مصر للبنك، وتم تأسيسه عام 1974 باسم بنك القاهرة، وتغير الاسم في عام 2008 ليصبح باسم بنك مصر، وارتفعت عدد الفروع إلى 5 فروع.

7- تم افتتاحه رسميا في 10 مايو عام 1920، وألقى طلعت حرب خطبة في دار الأوبرا المصرية احتفالا بافتتاح البنك.

8- أكبر مساهم في البنك عند نشآته هو عبدالعظيم المصري بك، من أعيان مغاغة، والذي اشترى ألف سهم، وكان ثمن السهم حينها 4 جنيهات.

9- يساهم البنك حاليا في 220 مشروعا في مجالات مختلفة تشمل 32 مشروعا صناعيا، 23 مشروعا سياحيا، 27 مشروعا سكنيا، 31 مشروعا زراعيا وغذائيا، 27 مشروعاً مالياً، 24 مشروعاً خدمياً، 16 مشروعاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بجانب 7 صناديق استثمار مباشر.

10- يترأس البنك محمد محمود الأتربي، ويصل عدد الموظفين بحسب موقع البنك 12500 موظف.