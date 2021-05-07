تعدى الـ 14 ألفا.. شركات الحديد ترفع أسعاره للمرة الثانية خلال 6 أيام

فى مفاجأة غير متوقعة فى شهر رمضان، قامت شركات حديد التسليح، للمرة الثانية خلال 6 أيام فقط، برفع سعر بيع الحديد التسليح ليكسر حاجز الـ 14 ألف جنيه فى شهر رمضان الأقل طلبا.

وكانت شركات حديد التسليح قد أعلنت السبت الأول من شهر مايو 2021، الأسعار الشهرية للبيع فى الأسواق بارتفاع تراوح ما بين 150 و300 جنيه للطن، فيما حصيلة الارتفاعات حتى الآن 500 جنيه.

يأتي ذلك بعد ثبات استمر أكثر من شهرين على التوالي، وتعد هذه الزيادة الثانية خلال العام الجاري.

ورفعت شركات حديد التسليح اليوم الجمعة، الأسعار للمرة الثانية ليباع ما بين 14.50 و14.200 ألف جنيه وذلك عبر رسائل sms.

فيما حافظت أسعار الأسمنت على استقرارها، وأرسلت شركات حديد التسليح الأسعار الوكلاء والتجار عبر رسائل SMS.

كانت أسواق مواد البناء، قد شهدت حالة من الركود في المبيعات خلال الفترة الماضية وخاصة فى شهر رمضان، وفقا لأحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية.

وأرجع «الزيني» الارتفاعات إلى تعظيم أرباح الشركات وارتفاع أسعار الخامات كالصاج والخردة ومكورات حديد التسليح و البلييت

وقال «الزيني»، إن عددا كبيرا من شركات حديد التسليح ومصانع الدرفلة ثبتت الأسعار حتى آخر أبريل الماضى، نتيجة لاستقرار الأسعار العالمية وتراجع الطلب المحلى وزيادة المخزون.

وفيما يتعلق باستقرار سعر الأسمنت فى السوق المحلية، أكد أن عددا كبيرا من شركات الأسمنت أرسلت رسائل sms تتضمن ثبات أسعار بيع الأسمنت السائب - تسليم أرض المصنع، للطن، لافتا إلى أن تعظيم الأرباح تلجا إليه الشركات فى وقت قصير أو طويل، وتحدد الشركة بموجبه السعر والمدخلات.

وأوضح الزيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن طن حديد التسليح يباع بمتوسط بسعر 1450 و14200 جنيه للطن. مشيرا إلى أن الارتفاعات الجديدة الزيادات الأخيرة غير مبررة في و أصابت الأسواق بالشلل التام، وخاصة بداية من شهر نوفمبر من العام الماضى ما أدى إلى تراجع عمليات البناء، وأبطأت حركة البناء.

وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة فى شهر نوفمبر لحديد التسليح أبطأت من حركة البناء وتوقف عدد كبير من شركات المقاولات عن البناء نتيجة ارتفاع الأسعار والتعاقدات بالأسعار القديمة، وهو ما يزيد من الأعباء على شركات المقاولات.

وسجّلت أسعار الأسمنت 2021، لطن الأسمنت لشركة العربية للأسمنت 895 جنيها، وأسمنت المنيا سجل 835 جنيها وأسمنت «السويس» 885 جنيها وأسمنت حلوان 880 جنيها للطن.

ويباع حديد التسليح بأسعار تتراوح 1450و14200 جنيه للطن للمستهلك، وحصلت «الوطن» على بعض رسائل sms لشركات حديد التسليح المرسلة للتجار.

وأعلنت مجموعة بشاي للصلب، عن سعر حديد التسليح اعتبارا من 7 مايو 2021 بسعر 14050 جنيها، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

كما أعلنت شركة حديد عز، الأسعار اعتبارا من 7 مايو أرض المصنع: أطوال ولفائف 14200 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

كما أعلنت شركة حديد المصريين، الأسعار اعتباراً من 7 مايو، أرض المصنع: أطوال ولفائف 14100 جنيه/طن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.