للحد من الحوادث.. محافظ جنوب سيناء يخصص قطعة أرض لانتظار سيارات النقل الثقيل

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء تخصيص قطعة أرض بجوار السوق الحضاري في مدينة طور سيناء، لاستخدامها كساحة انتظار لسيارات النقل الثقيل.

وأكد المحافظ في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن الساحة ستخفف من تواجد سيارات النقل الثقيل على الطرق الدولية والرئيسية، ما سيسهم في الحد من الحوادث على هذه الطرق.

محافظ جنوب سيناء يلتقي بعمال النظافة

كما التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بعدد من عمال النظافة بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، وقدم التهنئة لهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار اللقاءات المتعددة وخاصة في المناسبات الدينية والوطنية.

كما قدم لهم الشكر على عملهم بجد وإخلاص، لإظهار مدينة الطور بصورة حضارية راقية أمام الجميع، وطالبهم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، حرصًا على سلامتهم وصحتهم.

وسلم المحافظ عمال النظافة عددًا من كراتين السلع الغذائية، واللحوم بمناسبة شهر رمضان الكريم.

مقعد تسوية المنازعات بجنوب سيناء يواصل جلساته لحل مشاكل المستثمرين

وواصل مقعد تسوية المنازعات بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عقد جلساته المعتادة، بمقر قاعة المجلس التنفيذي بديوان عام محافظة جنوب سيناء بطور سيناء، بحضور المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين، ومديري الإدارات المختصة بالديوان العام.

ونظر المقعد في طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة، وانتهى إلى إيجاد حلولا لها في إطار دعم الاستثمار وبمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.

جدير بالذكر أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين، وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.