تطوير العشوائيات: القاهرة بها أكبر نسبة من العشوائيات المهددة للحياة

قال المهندس إيهاب حنفي، منسق عام صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن الدولة تتجه حاليا إلى إعادة إحياء منطقة القاهرة التراثية والإسلامية بعدما تحولت إلى أماكن خربة أدت إلى وجود الكثير من المشكلات بها، «كانت من مناطق الكسب، وتحولت إلى مناطق بها مخلفات».

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المواجهة»، والذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه حتى الآن يتم وضع الرؤية الخاصة بتلك المنطقة من مكتب استشاري، حتى يتم استخدام تلك المساحات أحسن استغلال لمنطقة القاهرة التراثية: «هي هتكون منطقة حضارية ثقافية تحافظ على النسيج الموجود في المنطقة، والمسطحات الخضراء هتزيد لأننا عايزين متنفس للقاهرة».

وأوضح أن محافظة القاهرة بها أكبر نسبة من العشوائيات المهددة للحياة، حيث تم تقسيم المناطق الخطرة إلى درجات من الأولى وحتى الرابعة، لافتا إلى أن المناطق العشوائية الخاصة بمنطقة الفسطاط تصنف من الدرجة الثانية: «عندنا حوالي 15 منطقة درجة أولى من الخطورة في القاهرة، منها الدويقة، ومعظم المناطق العشوائية الأخرى درجة ثانية».

وأكد أن تطوير القاهرة التاريخية يتم العمل عليه حاليا، كما أن هناك 6 مناطق ضمن مبادرة مهمة أطلقها الرئيس سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، حيث إن خطة الرئيس توفر تطويرا سكنيا بالقاهرة الكبرى، وتطويرا آخر بالمحافظات للعشوائيات.