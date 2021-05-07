«الزراعة»: علاقاتنا مع السودان راسخة وممتدة.. ونعمل على توطيدها

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن العلاقات التي تربط مصر والسودان، هي علاقات راسخة وممتدة، كما يوجد دعم سياسي قوي لتوطيد تلك العلاقات.

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المواجهة»، والذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر خلال السنوات الأخيرة، كان لها الكثير من التجارب الناجحة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والخدمات البيطرية والبحث العلمي، وهو الأمر الملموس على أرض الواقع.

وأوضح أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ناقش مع حافظ إبراهيم، وزير الثروة الحيوانية السوداني، بحث سبل التعاون في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والاستزراع السمكي، وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات، كما بحث الاجتماع الذي جمعهما، المشورع الاستراتيجي للحوم، والتعاون في مجال مكافحة الأمراض، وضبط التهريب ومنع الصيد الجائر، بالإضافة إلى التعاون في مجال الخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات والاستثمار والبحث العلمي، وأيضا تنمية المناحل وعسل النحل.

وأكد «سليمان»، أنه تم مناقشة الأمور الخاصة بزيادة التبادل التجاري بين البلدين سواء من اللحوم القادمة من دولة السودان إلى مصر، أو الأمصال واللقاحات القادمة من مصر والسودان، كما تم مناقشة تقديم الدعم الفني والتكنولوجي إلى الأشقاء في السودان.

وأشار إلى أن هناك أفكارا كثيرة لتحقيق الأمن الغذائي والتكامل بين مصر والسودان وتبادل السلع التي يوجد فيها فائض عن السوق المحلي فى البلدين، مؤكدا أنهم بصدد إطلاق المشروع الاستراتيجي للحوم، والذي سيحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.