النووي الإيراني.. دول أعضاء: من الضروي تطبيق الاتفاق بالكامل

قال وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي الإيراني، خلال اجتماع غير رسمي، إنه من الضروي، الحفاظ على الاتفاق وتطبيقه بالكامل، من كل الأطراف.

وتم الإعلان عن الاتفاق النووي في 14 يوليو 2015، ووقع الاتفاق في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ونص على تقييد طهران، لتخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

من جانبه، انسحب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، بشكل أحادي في مايو 2018، وأعلن على فرض عقوبات بحق طهران بحجة عدم التزامها بكامل بنوده.

وأعاد ترامب، فرض عقوبات اقتصادية على طهران، استهدفت قطاعي النفط والمال، ومنذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، تجاوزت السلطات الإيرانية القيود المفروضة، على أنشطتها النووية.

وكانت الخارجية الألمانية، حثت في وقت سابق اليوم، إيران على عدم تفويت فرصة احتمال عودة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تصريحات عقب مؤتمر بالفيديو مع مسؤولين من دول وقعت على الاتفاق، إن على طهران تفادي اتخاذ أي خطوات تكتيكية تجعل من الصعب على بايدن التراجع عن قرار الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حذر الجمعة الماضية بايدن من العودة إلى الاتفاق، وقال المسؤول الأمريكي، إن الظروف تغيرت جذريا في الشرق الأوسط منذ إبرام الاتفاق في 2015.

من جانبه، أوضح رئيس «هيئة الطاقة الذرية الإيرانية»، علي أكبر صالحي، إن انهيار الاتفاق وجر ملف بلادنا إلى مجلس الأمن الدولي سيفقد أوروبا أهم عناصرها في ضمان الأمن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، شدد في وقت سابق، اليوم، على أنه لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق.