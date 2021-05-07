محمد ثروت يعتذر لـ «هنيدي» بسبب سوء تفاهم: حقك عليا (فيديو)

حرص الفنان محمد ثروت، على توجيه اعتذار إلى الفنان محمد هنيدي، قائلا له: «حقك عليا ورمضان كريم وأكيد بينا قاعدة بإذن الله»، موضحا أن سوء تفاهم حدث بينه وبين «هنيدي»، في الفترة الأخيرة تسبب في توتر علاقتهما الجيدة بعض الشئ، لذلك يعتذر له ويتمنى أن تعود علاقتهما سويا كما كانت في السابق.

وكشف «ثروت»، خلال لقائه مع برنامج «رمضان احلى»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن سبب عصبيته خلال العمل، ترجع لرغبته أن يخرج العمل دائما بأفضل صورة ممكنة ومتقنا للغاية، مضيفا: «مبحبش كلمة مشي معايا اليوم، بحب الموضوع يطلع مظبوط جدا».

وأوضح أنه لا يجد صعوبة في تقديم الاعتذرات، حين يشعر أنه أخطأ أو تسرع في الحكم على الأمور، مشيرا إلى أنه يرى في الاعتذار قوة بالأساس.

وتابع: «حتة أنك تفهم أنك غلطان فتقول أنا أسف، دي في حد ذاتها حاجة تحترم».

وحول قدرته على تقليد بعض الممثلين، أشار إلى أنه يستطيع أن يقلد الفنان الراحل يوسف شعبان بشكل كبير، وهذا ما جعل صناع مسلسل «الكبير» بإجزائه المختلفة يسندون له دور شخصية «محسن ممتاز»، والتي سبق أن قدمها الفنان الراحل بالرائعة الدرامية «رأفت الهجان»، لافتا إلى أنه يستطيع أيضا أن يقلد الفنان محمد نجم.

ويشارك «ثروت»، في بطولة المسلسل الرمضاني «بين السما والأرض»، المذاع حاليا، إلى جانب كل من الفنانين هاني سلامة ومحمود الليثي ومحمد لطفي وأحمد بدير وأخرون.

وقبل الموسم الرمضاني، كان قد أطل «ثروت» على جمهوره من بوابة مسلسل «اللعبة» بجزئيه الأول والثاني، واللذان حققا نجاحا كبير وقت عرضهما.